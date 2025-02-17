Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sayim D. (47), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Sayim D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde 5 boş kovan bulundu.
Sayim D'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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