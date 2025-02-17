Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Sayim D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sayim D. (47), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

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