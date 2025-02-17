Gece dönercisine tabancalı saldırı; işletmeci öldü (2)

Adana'da,gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurularak ağır yaralanan işletme sahibi Fevzi Güçlü (48), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güçlü'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.