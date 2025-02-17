Adana'da dönercide silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönercide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan araştırmada, F.G'nin (48) iş yerinde bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığı tespit edildi.
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 20 boş kovan bulundu.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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