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        Çalıştığı kuyumcu dükkanından 3 kilo bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi

        ADANA'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:49
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        Çalıştığı kuyumcu dükkanından 3 kilo bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
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        ADANA'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.Ö.'nün ihbarıyla inceleme yapan polis, altınları iş yeri çalışanı Anıl Y.'nin (38) çaldığını tespit etti. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalan, ifadesinde "Şeytana uydum, pişmanım" diyen Anıl Y., tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki kuyumcu G.Ö., 11 Şubat'ta, iş yerindeki sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. olduğunu tespit etti. İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi. Şüphelinin hırsızlık anları, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI HARCAMIŞ

        Bu tespitlerle harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını belirterek, "Bir anlık şeytana uydum, pişmanım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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