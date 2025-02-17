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        Market yetkilisi boğazına kuru yemiş takılan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Adana'da markette tadına bakmak istediği kuru yemiş boğazına takılan kadın, işletme yetkilisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:03
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        Market yetkilisi boğazına kuru yemiş takılan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Adana'da markette tadına bakmak istediği kuru yemiş boğazına takılan kadın, işletme yetkilisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki markete giren ismi öğrenilemeyen kadın, kuru yemişlerin tadına bakmak istedi.

        Yiyeceğin boğazına takılması üzerine su içen kadın, nefes almakta güçlük çekince personelden yardım istedi.

        Durumu fark eden market yetkilisi, uyguladığı Heimlich manevrasıyla müşterisinin boğazındaki kuru yemişin çıkmasını sağladı.

        Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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