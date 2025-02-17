Market yetkilisi boğazına kuru yemiş takılan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adana'da markette tadına bakmak istediği kuru yemiş boğazına takılan kadın, işletme yetkilisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Adana'da markette tadına bakmak istediği kuru yemiş boğazına takılan kadın, işletme yetkilisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki markete giren ismi öğrenilemeyen kadın, kuru yemişlerin tadına bakmak istedi.
Yiyeceğin boğazına takılması üzerine su içen kadın, nefes almakta güçlük çekince personelden yardım istedi.
Durumu fark eden market yetkilisi, uyguladığı Heimlich manevrasıyla müşterisinin boğazındaki kuru yemişin çıkmasını sağladı.
Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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