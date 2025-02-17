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        Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti teşkilatları, vatandaşları Büyük Kongre'ye davet etti

        Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti il başkanları, vatandaşları 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:20
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        Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti teşkilatları, vatandaşları Büyük Kongre'ye davet etti
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        Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti il başkanları, vatandaşları 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, Büyük Kongre'nin "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kongre için gün saydıklarını dile getiren Dağlı, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, müreffeh, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabb'imize hamdediyoruz." dedi.

        Dağlı, geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşları kongreye davet etti.

        - Mersin

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kongreler vesilesiyle teşkilatlarda olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğunu anlattı.

        Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kongremizde kullanacağımız sloganlarımıza Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        - Hatay

        AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, il ve ilçe kongrelerini coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamladıkları söyledi.

        Erdoğan, vatandaşları AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

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