Adana'da "market hediye kartı" dağıtma bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına suç duyurusu

"Kartlar verildikten sonra mahalle sakinlerinin kimlik bilgisi alınıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Kartlara 300 liralık yardım eklendikten 4 ay sonra mahalle sakinleri adına açılan banka hesaplarına dolandırıcılar aracılığıyla para aktarılıyor. Konu nedeniyle mahalleli, yengem ve ablam mağdur oldu. Adaletin tecelli etmesi için savcılığa başvurduk."

Bazı vatandaşlara hediye kartı dağıtıldığını öne süren V.G, şöyle konuştu:

İddiaya göre, 27 Ağustos 2024'te Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ne giden 3 şüpheli, bir derneğin adını kullanarak yardım amaçlı "market hediye kartını" dağıttıkları bahanesiyle tanıştıkları kişilerin kimlik bilgilerini alıp, fotoğraflarını çekti.

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