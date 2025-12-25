Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılan müteahhit Hasan Alpargün hakkında duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:28
        62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
        Kahramanmaraş merkezli depremde Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz'daki duruşmada heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullanmakla suçlanan tutuklu Alpargün için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Deprem davasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan Alpargün hakkında hazırlanan yeni iddianamede "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapis talep edildi.

        Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, mahkeme heyetinin başkanı ve iki üye hakimi müşteki sıfatıyla yer aldı.

        İddianamede, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Alpargün'ün heyete hitaben sinkaflı sözler söylediğinin tutanağa geçirildiği ifade edildi.

        Tanık olarak dinlenen avukatların beyanlarının da bunu doğruladığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

        "Olay tutanağı, tanık beyanları, sanığın tevil yollu ikrarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın mahkeme heyetine hakaret içerikli sözler sarf etmek suretiyle üzerine atılı 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu tek eylemiyle birden fazla mağdura karşı zincirleme şekilde islediği anlaşılmakla, üzerine atılı suçlama yönünden cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

        - Reddihakim talebinde bulunan avukatına kızdığını savundu

        İddianamede ifadesine yer verilen Alpargün ise duruşmada avukatının bilgisi ve izni olmadan reddihakim talebinde bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:

        "Bende panikatak, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları bulunması ve olay günü SEGBİS odasının çok sıcak olması nedeniyle bir anda bunaldım, tansiyonum yükseldi. Avukatıma kızdığım için ona hitaben sinkaflı sözlerle hakaret ettim. Böyle hakarette bulunacak bir insan değilim, inşaat mühendisiyim ayrıca ilk duruşmada bana 865 yıl ceza verilmesine rağmen böyle bir eylemde bulunmadım. Mahkeme heyetine yönelik hakaret ettiği suçlamasını kabul etmiyorum."

        - Yeniden yargılamada cezası değişmemişti

        Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

        Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

        Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Heyet, 10 Temmuz 2025'teki celsede sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Alpargün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

