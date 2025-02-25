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        Küçük çocuğun dövüldüğü görüntüler nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), yaşı küçük bir çocuğu arkadaşları döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:20
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        Küçük çocuğun dövüldüğü görüntüler nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), yaşı küçük bir çocuğu arkadaşları döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.’nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

        Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.’nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

        Öte yandan küçük çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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