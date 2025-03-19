Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Silahlı şüphelileri, polis aracıyla motosiklete çarparak yakaladılar

        ADANA'da ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, yüzleri maskeli Cihan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı şüphelileri, polis aracıyla motosiklete çarparak yakaladılar
        ABONE OL

        ADANA’da ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan, yüzleri maskeli Cihan G. (19) ile Atakan A. (27), polis aracıyla motosikletlerine çarparak yakalandı. Silahlı saldırıya gittikleri değerlendirilen şüphelilerle birlikte plan yaptığı belirlenen Abdullah Ç. (26) ve Hüseyin E. (29) de yakalandı. 4 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 9 Mart gecesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma yaparken, yüzlerini silikon maske ve şapkayla gizleyen motosikletli 2 şüpheliyi görünce ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosikletteki şüpheliler, polisin ihtarına uymayıp, kaçtı. Bölgeye takviye isteyen ekipler, takip ettikleri şüphelilerin motosikletini, polis aracıyla çarparak devirdi. Motosikletten düşen şüphelilerin taşıdığı Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile mermiler de yola saçıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Cihan G. ile Kalaşnikof piyade tüfeğini kucağında taşıyan Atakan A. gözaltına alındı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cihan G.’nin ‘Hırsızlık’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca ‘Kasten yaralama’ suçundan da arandığı belirlendi. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin, Yeşilevler Mahallesi’ndeki oto tamircisinde Abdullah Ç. ve Hüseyin E. ile buluştuğunu tespit etti. Şüphelilerin silahlı saldırı hazırlığı yaptıklarını değerlendiren ekipler, Abdullah Ç. ve Hüseyin E.’yi de gözaltına aldı.

        'SİLAHLARI DENEMEYE GİDERKEN YAKALANDIK'

        Emniyete götürülen şüphelilerden Cihan G., sorgusunda, “Üzerimde tabanca olduğu ve arandığım için polisten kaçtım. Herhangi bir eyleme gitmiyordum” derken Atakan A. ise “Silaha merakımız vardı. Tanımadığımız birinden satın aldık. Silahları denemeye giderken polise yakalandık” savunmasını yaptı. Diğer şüpheliler Abdullah Ç. ile Hüseyin E. ise konuyla alakalarının bulunmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan G., Atakan A., Abdullah Ç. ile Hüseyin E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması...
        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanması...
        Adana'da özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
        Adana'da özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
        Adana'da itfaiye erleri, sahuru görev başında yapıyor
        Adana'da itfaiye erleri, sahuru görev başında yapıyor
        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu
        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni...