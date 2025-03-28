KAHRAMANMARAŞ depreminde Adıyaman’daki evleri ağır hasar gören Gül ailesi, Adana ya taşındı. Deprem korkusuyla prefabrik bir eve yerleşen Gül ailesinin kızlarının uyuduğu çocuk odasına 2 kez kurşun isabet etti. Anne Cemre Gül (29), Serseri kurşun kızımı öldürebilirdi. Silah sıkılmamasını ve yetkililerden gerekli önlemlerini almalarını istiyorum dedi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası Adıyaman’daki evleri ağır hasar gören Ali (30) ve Cemre Gül çifti Adana’ya taşındı. 2 çocuklu Gül ailesi, deprem korkusu nedeniyle Yüreğir ilçesinin Yamaçlı Mahallesi’ndeki 2 katkı evin teras katındaki prefabrik daireye yerleşti. Yaşamlarına Adana da devam eden Gül ailesinin evlerindeki çocuk odasına geçen yılbaşı günü kurşun isabet etti. Kurşun, evin çatısından çocuk odasında uyuyan Hira Elis Gül ün (5) yaklaşık 1 metre yakınına düştü. Sabah olayı fark eden Ali Gül, şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 26 Mart ta gecesi aynı şekilde odaya bir kurşun düştü. Temizlik yaparken kurşunu fark eden aile yine şikayetçi oldu. İkinci kez evlerine kurşun düşmesi nedeniyle büyük korku yaşayan Cemre Gül, Kahramanmaraş depreminde Adıyaman daki evimiz ağır hasar gördüğü için Adana ya taşındık. Deprem korkusu nedeniyle özellikle prefabrik evi tercih ettik. Ancak son 3 ay içinde 2 kez çocuğum Hira’nın odasına kurşun isabet etti. Bir dahaki sefere çocuğuma ya da bize isabet etmesinden korkuyorum dedi. Sokaklarda rastgele ateş açıldığında büyük panik yaşadığını anlatan Cemre Gül, bölgede önlemlerin artırılmasını ve vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.