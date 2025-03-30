'Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 400 ton et tüketilmesi hedeflendi'

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bu yıl 13'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılacak yerli ve yabancı turistlerin 400 ton et tüketmesini hedeflediklerini belirterek, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, 'Dünya Çocukları' temasıyla 4-13 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Karnaval alanında kurulacak yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak. Başta kostümlü kortej yürüyüşünün yanı sıra eğlenceli yarışmalar, gösteriler, halk koşusu ve kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de sahne alarak konser verecek. Karnavalı programlarına alan çok sayıda tur şirketinin katkısıyla önceki yıllarda 1,5 milyonu aşan yerli ve yabancı katılımcı sayısı bu yıl daha da artacak. Yapılacak kültür turlarıyla Adana ve çevre illerdeki güzellikler keşfedilecek. Kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin alışverişi, pek çok sektöre can suyu olacak.

'400 TON ET TÜKETİMİ HEDEFLİYORUZ'

Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, geçen yıl karnaval süresinde 320 ton et satışı yaptıklarını belirterek, “Karnaval boyunca Adana Valiliğimizin direktifleri doğrultusunda, odamıza bağlı ekipler sahada olacak. Tarım il ve ilçe müdürlükleri de kasaplar, marketler ve restoranlarda denetimlerini üst seviyede yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Bu yıl et satışının 400 tona ulaşmasını hedefliyoruz, hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Bu durum hem Adana'mızı hem de esnafımızı memnun etti. Adanalı vatandaşlarımız ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla etlerini tüketebilir, kebaplarını, şalgamlarını ve şırdanlarını keyifle yiyebilirler. Bu yıl için hazırlıklarımızı hızla ve titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

'OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞMAK ÜZERE'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ise otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmak üzere olduğunu belirterek, “Karnaval için büyük bir heyecan içindeyiz, hareketlilik devam ediyor. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek karnavalımızın her geçen yıl daha da üstüne katarak ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon vatandaşımız etkinliğe katılmıştı. Bu yıl Adana’nın UNESCO Gastronomi Kenti olacağından dolayı katılımın daha da yüksek olacağını düşünüyoruz. Dünya markası Adana kebabının yanı sıra, şehrimizin yöresel lezzetlerini tatmak ve portakal çiçeğinin eşsiz kokusunu hissetmek için dünyanın dört bir yanından misafirlerin geleceğini öngörüyoruz. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 100’e yakın seviyeye ulaşmış durumda. Şu anda yalnızca Adana’da değil, çevre illerde de konaklama talebinin arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu.