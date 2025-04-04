Adana Demirspor-Kayserispor : 0-2
STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Direnç Tonusoğlu, Bilal Gölen, Mehmet AkıncıkADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Direnç Tonusoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 82 Bünyamin Balat) , Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ozan Demirdağ) , İzzet Çelik ( Dk.82 Yusuf Buğra Demirkıran) , Maestro , Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk.65 Ali Yavuz Kol) , Salih Kavrazlı ( Dk. 82 Aymbetov)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Ackah) , Kartal Yılmaz (Dk.79 , Nurettin Korkmaz) , Ramazan Civelek ( Dk.79 Baran Ali Gezek) , Bourabia ( Dk.79 Mane) , Miguel Cardoso, Bahoken ( Dk. 72 Nazon)
GOLLER: Dk. 9 Kartal Yılmaz, Dk.52 Bahoken (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk.78 Tolga Kalender (Adana Demirspor) Dk.13 Kartal Yılmaz, Dk. 45+1 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek(Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
SÜPER Lig’in 30’uncu haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Kayserispor’a 2-0 yenildi.
9’uncu dakikada Ramazan Civelek’in sağ kanattan yaptığı ortaya dokunan Kartal Yılmaz Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi: 1-0.
22’nci dakikada Kartal Yılmaz’ın kullandığı korner atışında, Attamah’ın kafa vuruşu Vedat Karakuş’ta kaldı.
24’üncu dakikada Bourabia’nın pasında Miguel Cardaso’nun yayın üzerinden vurduğu şutu Vedat Karakuş kornere çeldi.
47’nci dakikada kanattan sağ çapraza inen Salih’in çektiği şutu Bilal Beyazıt çeldi, devamında topu alan Alioui çektiği şuta Bilal bir kez daha geçit vermedi.
52’nci dakikada Carole’un pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cardoso içeri girdikten sonra penaltı noktasına gönderdiği pasta Bahoken gelişine düzgün vurdu farkı 2’ye çıkardı: 2-0.
75’inci dakikada Nazon’dan aldığı topla buluşan Bourabia ceza yayının üzerinden vurduğu sert şut direkten döndü.
90+2’nci dakikada Ali Yavuz Kol’un ön direğe çevirdiği topa Aimbetov gelişine vurduğu şutu Bilal Beyazıt son anda kornere çeldi.
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