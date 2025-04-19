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        Adana'da parmağını arı sokan arıcı hayatını kaybetti

        ADANA'da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:25
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        Adana'da parmağını arı sokan arıcı hayatını kaybetti
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        ADANA’da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu. Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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