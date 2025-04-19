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        Otomobilin üzerinde zıplayıp, park halindeki araçlara zarar verdi

        ADANA'daalkollü olduğu öne sürülen kişi, park halindeki araçları tekmeleyip, yumrukladı; bir otomobilin de üzerine çıkarak zıpladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:15
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        Otomobilin üzerinde zıplayıp, park halindeki araçlara zarar verdi
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        ADANA'daalkollü olduğu öne sürülen kişi, park halindeki araçları tekmeleyip, yumrukladı; bir otomobilin de üzerine çıkarak zıpladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, pantolonundaki kemeri çıkarıp, park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar verdi. Otomobillerden birinin üzerine çıkan şüpheli, tavanında zıpladıktan sonra kayıp, bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şüphelinin başka araçlara da zarar verdiği belirtildi. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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