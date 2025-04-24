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        Yogi Kazım hayatını kaybetti

        ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:20
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        Yogi Kazım hayatını kaybetti
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        ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Gürbüz’ün cenazesi yarın toprağa verilecek.

        Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını, 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz’ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Gürbüz’ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana’daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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