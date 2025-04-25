Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da cami açılışına katıldı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adana’da Sabancı Merkez Camisi’nde cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışına katılan Erbaş, konuşmasında, 'Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir' ayetini yapay zekaya yazdığını belirterek, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" dedi.

Adana'da yapımı tamamlanan camilerin açılışına katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak sabah saatlerinde valiliği ziyaret etti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüşen Erbaş, daha sonra İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından konuşma yapan Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" dedi.

YAPAY ZEKA PAYLAŞIMI Kısa bir süre önce aynı ayeti yapay zekaya yazdığını söyleyen Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka, bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" diye konuştu. Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da geleceğe, Türkiye'ye ve ümmete yatırım yaptıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek verenlere teşekkür etti. 'EL EMEĞİ, ALIN TERİ' Ali Erbaş, açılışın ardından geçtiği Sabancı Merkez Camisi'nde cuma hutbesini okudu. İş hayatına vurgu yapan Erbaş, "Yüce dinimiz İslam, kişinin; Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet ederek kendisinin ve ailesinin rızkını helal ve meşru yollardan temin etmesini, kimseye yük olmadan çalışmasını bir ibadet olarak görmüştür. El emeğini ve alın terini mukaddes kabul etmiştir. Tembelliği, miskinliği, dilenmeyi, zamanı ve hayatı israf etmeyi ise yasaklamıştır. Cenabıhak, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir' buyurarak bizlere; dünya ve ahiret huzurunu elde etmek için çalışmayı öğütlemiştir" ifadelerini kullandı.