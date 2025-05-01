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        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti

        ADANA'da kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile sulama kanalına düşen Serhat Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:25
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        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti
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        ADANA'da kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile sulama kanalına düşen Serhat Ş. (28), kendini kurtarmaya gelen kişilere karşı çıktı. Bir süre yardımları reddeden Serhat Ş., kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkmayı başardı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sehar Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkıp, kanalın kıyısına kadar yüzen Serhat Ş., kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ve vatandaşların yardımlarını reddetti. Kendisini tekrar sulama kanalına atmakla tehdit eden Serhat Ş., daha sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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