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        Dayak yediği sokakta havaya ateş açan şüpheli ve arkadaşı yakalandı

        ADANA'da sokakta tabancayla havaya ateş açan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:30
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        Dayak yediği sokakta havaya ateş açan şüpheli ve arkadaşı yakalandı
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        ADANA’da sokakta tabancayla havaya ateş açan N.Y. (17) ile arkadaşı B.C.Ş. (17) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. N.Y.’nin, bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için darbedildiği, mahalleliye gözdağı vermek için ateş açtığı ortaya çıktı.

        Olay, 2 Mayıs saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Şüpheli N.Y., arkadaşı B.C.Ş.’nin kullandığı hafif ticari araçla sokağa gidip, tabancayla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sokaktaki şarküteriye isabet etti. Bu sırada pide fırınının önünde oturan 2 kişi kaçıp, iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polise ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRATLİ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN DÖVMÜŞLER

        Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Soruşturmada şüphelilerden N.Y.’nin bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için mahalleliyle tartıştığı ve çıkan kavgada darbedildiği ortaya çıktı. Şüpheli N.Y.’nin, dayak yediği kişilere gözdağı vermek için tabancayla havaya ateş açtığı saptandı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Pınar Mahallesi’ndeki adreslerine düzenlediği operasyonda N.Y. ve B.C.Ş.’yi gözaltına aldı. N.Y.’nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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