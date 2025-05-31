Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi

Adana Demirspor 1-0 öne geçti. 11’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aliou, pasını kısa oynayarak Ali Yavuz Kol’a verdi. Kol topu tekrar Aliou'ya bıraktı. Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Aliou, gelişine sert bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

SÜPER Lig’in 38’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.