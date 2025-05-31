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        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol BektaşAdana Demirspor: Murat Eser, Fougeu(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:10
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        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

        Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu(Dk.82 Kadir Karayiğit), Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran(Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk.61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk.82 Beytullah Gezer) , Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk.82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui ( Dk.70 Sefa Gülay)

        Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammet Gümüşkaya), Ogün Özçiçek(Dk.82 Nevzat Gezer) , Furkan Soyalp, Sorescu (Dk.90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk.57. Ali Osman Kalın), Boateng

        GOLLER : DK. 11, Dk. Dk.35 Alioui (Adana Demirspor), Dk.35 Maxim, Dk.64. Boateng

        SARI KARTLAR: Dk. 30 Murat Eser, Dk.45 Gökdeniz Tunç, Dk.86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

        SÜPER Lig’in 38’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

        Adana Demirspor 1-0 öne geçti. 11’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aliou, pasını kısa oynayarak Ali Yavuz Kol’a verdi. Kol topu tekrar Aliou'ya bıraktı. Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Aliou, gelişine sert bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

        22'nci dakikada Sorescu'nun ortasının ardından seken top Maxim'de kaldı. Topa sert vuran Maxim'in şutu Buğra'da kaldı.

        Gaziantep FK durumu 1-1'e getirdi. 31’nci dakikada Sağ çarprazdan kaleye doğru yönelen Sorescu, kaleci Murat'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Maxim hata yapmadı skoru 1-1'e getirdi.

        Adana Demirspor skoru 2 - 1'e getirdi. 35'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Fougeu, ceza sahasına yerden çıkardı. Topa gelişine vuran Alioui, takımını öne geçirdi.

        Gaziantep FK durumu 2-2'ye getirdi. 64.'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu ceza sahasına yaptığı ortada, Boateng iyi yükseldi, kafayla durumu 2-2'ye getirdi.

        81’nci dakikada Adana Demirspor’da Sefa sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Aymbetov’un kafası az farkla dışarı çıktı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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