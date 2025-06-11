Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saman yüklü kamyonet alev alev yandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde saman yüklü kamyonet alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saman yüklü kamyonet alev alev yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'nın Kozan ilçesinde saman yüklü kamyonet alev alev yandı.

        Kozan-Feke kara yolu Suluhan mevkisinde sabah saatlerinde, Adnan Akyol yönetimindeki 01 AYJ 072 kamyonetten duman yükselmeye başladı. Saman yüklü kamyonetin yandığını fark eden Akyol, aracı yol kenarına park ederek yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi. Alev alev yanan kamyonete itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, saman balyaları yandı; kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Los Angeles'ta son durum ne?
        Los Angeles'ta son durum ne?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapi...
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapi...
        Adana'da 14 milyon TL değerinde kaçak telefon ve gözlük ele geçirildi
        Adana'da 14 milyon TL değerinde kaçak telefon ve gözlük ele geçirildi
        Kurban atıkları kanallara atıldı; kötü görüntü ve koku sağlığı tehdit ediyo...
        Kurban atıkları kanallara atıldı; kötü görüntü ve koku sağlığı tehdit ediyo...
        Adana'da kaçak cep telefonları ve güneş gözlükleri ele geçirildi
        Adana'da kaçak cep telefonları ve güneş gözlükleri ele geçirildi
        Annesini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü
        Annesini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü
        Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti