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        Pazarda 3 kadının altın, para ve cep telefonunu çalan yankesici, keşif yaparken yakalandı

        ADANA'datanınmamak için çarşaf giyen Aynur G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:15
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        Pazarda 3 kadının altın, para ve cep telefonunu çalan yankesici, keşif yaparken yakalandı
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        ADANA’datanınmamak için çarşaf giyen Aynur G. (32), kucağında bebeğiyle gittiği semt pazarlarındaki 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çaldı. Polis, önlem aldığı semt pazarında Aynur G.'yi keşif yaparken yakaladı.

        Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden Aynur G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Mağdır kadınların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kucağında bebeğiyle hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, Aynur G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı. Emniyete götürülen Aynur G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren Aynur G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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