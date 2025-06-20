Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Patenle tehlikeli yolculuk kamerada

        ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.

        Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. O anlar ise başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, arkadan gelen diğer araç sürücülerinin selektör yaptığı, kamyonet sürücüsünün ise aracını yolun sağına çektiği görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Yumurtalık'ta denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
        Yumurtalık'ta denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
        Adana'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu
        Adana'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücad...
        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücad...
        Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
        Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı