Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.
ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. O anlar ise başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, arkadan gelen diğer araç sürücülerinin selektör yaptığı, kamyonet sürücüsünün ise aracını yolun sağına çektiği görüldü.
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