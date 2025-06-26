Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı; o anlar kamerada

ADANA'daO.K. (52), miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin çocuğu Deniz K.'nin (16) üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Deniz K.'nin alevler içerisinde koşup, kıyafetlerinin çıkardığı anlar kameraya yansırken, şüpheli amca yakalanıp tutuklandı.

Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşayan Deniz K., 7 Haziran'da cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen babası Yusuf K.'yi karşılamaya gitmek için evden çıktı. Bu sırada Deniz K.'nin, babasıyla husumetli olan amcası O.K. sokağa geldi. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır aralarında husumet bulunan O.K., yanında getirdiği yanıcı maddeyi yeğeni Deniz K.'nin üzerine döküp, ateşe verdi. Acı içinde sokakta koşan Deniz K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞABEYİNİN YAKTIĞINI İHBAR ETTİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan O.K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu. Deniz K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, O.K.'yi gözaltına aldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deniz K.'nin vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu belirlendi. Deniz K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklandı.