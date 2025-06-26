Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı; o anlar kamerada

        ADANA'daO.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'daO.K. (52), miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin çocuğu Deniz K.'nin (16) üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Deniz K.'nin alevler içerisinde koşup, kıyafetlerinin çıkardığı anlar kameraya yansırken, şüpheli amca yakalanıp tutuklandı.

        Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşayan Deniz K., 7 Haziran'da cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen babası Yusuf K.'yi karşılamaya gitmek için evden çıktı. Bu sırada Deniz K.'nin, babasıyla husumetli olan amcası O.K. sokağa geldi. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır aralarında husumet bulunan O.K., yanında getirdiği yanıcı maddeyi yeğeni Deniz K.'nin üzerine döküp, ateşe verdi. Acı içinde sokakta koşan Deniz K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        AĞABEYİNİN YAKTIĞINI İHBAR ETTİ

        Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan O.K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu. Deniz K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, O.K.'yi gözaltına aldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deniz K.'nin vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu belirlendi. Deniz K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Depremde 56 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dav...
        Depremde 56 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dav...
        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi
        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi
        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına...
        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına...
        Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü
        Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü
        Adana'da kamyonette gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da kamyonette gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi