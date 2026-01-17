Habertürk
        Adana Haberleri

        Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:38
        Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mersin'in Mut ilçesinde minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mut-Silifke kara yolu Deveboyu mevkisinde, Mustafa Kuş idaresindeki 33 UA 323 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 RJ 999 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs şoförü Kuş ile otobüs muavini Arif Murat Büyükçakır Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

