        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

        Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:21
        Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla öldürmüştü. Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

