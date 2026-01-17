Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri defnedildi
Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
- Olay
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla öldürmüştü. Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.
