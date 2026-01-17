Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.


        Özdemir Sabancı Bulvarı Çocuk Cezaevi Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç ile Şaban Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü R.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Kozan Ülkü Ocakları'ndan Orkun Özeller'e tepki
        Kozan Ülkü Ocakları'ndan Orkun Özeller'e tepki
        Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı
        Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı
        Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Lüks villadaki aile faciasında ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
        Lüks villadaki aile faciasında ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
        Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri defnedildi
        Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri defnedildi
        Babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi
        Babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi