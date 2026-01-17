Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Özdemir Sabancı Bulvarı Çocuk Cezaevi Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç ile Şaban Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü R.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.