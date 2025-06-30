Adana'da orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAAdana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINDA
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
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