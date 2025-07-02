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        'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılar

        ADANA'da kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları yaşlı kişileri, 'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla kandırıp, 6 milyon 282 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:35
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        'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılar
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        ADANA'da kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları yaşlı kişileri, 'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla kandırıp, 6 milyon 282 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Kentte iddiaya göre 22 yaşındaki Ercan G., emekli bankacı Ümmihani D.’yi (74) telefonla arayarak, ‘FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Bazı eşyalarınız lazım, operasyondan sonra teslim edilecek" dedi. Bu yalanla kadının evine giden şüpheli, kredi kartlarını aldı. Şüpheli daha sonra bu kartlarla bir kuyumcudan 282 bin TL’lik altın satın aldı. Ercan G., ardından Emine A. (70) ve Mevlüt A. (65) çiftini hedef aldı. FETÖ yalanıyla korkuttuğu çiftten döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak, yaklaşık 1 milyon TL’yi kendi hesabına havale ettirdi.

        Şebekenin diğer üyeleri İhsan G. (20) ve Muhammet A. (26) ise Yumurtalık ilçesinde yaşayan Çetin (69) ve Yurdagül T. (67) çiftine ulaştı. 'Parola: Vatan' diyerek mağdurların güvenini kazanan şüpheliler, FETÖ yalanıyla korkuttukları çiftin 5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı.

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, peş peşe gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir restoranda buluştuklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. gözaltına alındı. Yanlarında bulunan Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24) de şüpheli olarak emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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