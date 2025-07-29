Baba, tartıştığı kızı ve eşini öldürüp intihar etti; kız çocuk ise kaçarak kurtuldu (2)- Yeniden Yazıişlerinin dikkatine;'Baba, tartıştığı kızı ve eşini öldürüp intihar etti; erkek çocuk ise kaçarak kurtuldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile evden kaçan çocuğun, ailenin diğer kız çocuğu olduğu belirtilerek, yeniden geçildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:50 facebook

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