Baba, tartıştığı kızı ve eşini öldürüp intihar etti; kız çocuk ise kaçarak kurtuldu (2)- Yeniden
Yazıişlerinin dikkatine;'Baba, tartıştığı kızı ve eşini öldürüp intihar etti; erkek çocuk ise kaçarak kurtuldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile evden kaçan çocuğun, ailenin diğer kız çocuğu olduğu belirtilerek, yeniden geçildi.
Yazıişlerinin dikkatine;
‘Baba, tartıştığı kızı ve eşini öldürüp intihar etti; erkek çocuk ise kaçarak kurtuldu’ başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile evden kaçan çocuğun, ailenin diğer kız çocuğu olduğu belirtilerek, yeniden geçildi.
YENİDEN
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Yusuf YILDIZ/ADANA,
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