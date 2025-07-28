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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, trafik ve asayiş denetiminde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:24
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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, trafik ve asayiş denetiminde yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini 21-28 Temmuz'da sürdürdü.

        Çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 36 fişek ile 9 sentetik hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan 1'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.

        Trafik denetiminde de 63 sürücüye para cezası uygulandı, 18 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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