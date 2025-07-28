Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, trafik ve asayiş denetiminde yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, trafik ve asayiş denetiminde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini 21-28 Temmuz'da sürdürdü.
Çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 36 fişek ile 9 sentetik hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 1'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.
Trafik denetiminde de 63 sürücüye para cezası uygulandı, 18 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.
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