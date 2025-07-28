Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

Trafik denetiminde de 63 sürücüye para cezası uygulandı, 18 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.

Çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 36 fişek ile 9 sentetik hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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