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        Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:15
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        Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti.

        Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye tabancayla ateş etti.

        Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi.

        Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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