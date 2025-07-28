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        Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi

        Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:43
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        Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi
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        Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Askeri yetkililer, 26 yaşındaki Yıldırım'ın 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan babası Şadi ve annesi Adalet Yıldırım'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

        Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

        Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olduğunu bildirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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