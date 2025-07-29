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        Adana'da alt geçit duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:05 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:05
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        Adana'da alt geçit duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYL 194 plakalı hafif ticari araç, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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