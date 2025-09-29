Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Motosikletli kapkaççılar, markete giden kadının cep telefonunu alıp kaçtı

        ADANA'da Arda Özdoğan (19), suç ortağı Hatip Esen'in (25) kullandığı motosikletle, markete giderken arkasından yaklaştıkları Meryem G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:50
        Motosikletli kapkaççılar, markete giden kadının cep telefonunu alıp kaçtı
        ADANA'da Arda Özdoğan (19), suç ortağı Hatip Esen'in (25) kullandığı motosikletle, markete giderken arkasından yaklaştıkları Meryem G.’nin (58) elindeki cep telefonunu aldı. Şüpheliler kaçarken, o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin adreslerinde yakaladığı şüpheliler, tutuklandı.

        Olay, 25 Eylül'de saat 10.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Market alışverişi için evden çıkan Meryem G., sokakta yürürken arkasından motosikletle Hatip Esen ile Arda Özdoğan yaklaştı. Esen’in kullandığı motosikletteki Özdoğan, kadının elindeki cep telefonunu aldı, ardından şüpheliler ara sokağa girip kaçtı. Olay ve Meryem G.'nin yaşadığı panik anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Meryem G., şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Yüreğir ilçesinde saklandıkları adreslere yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Esen ile Özdoğan, sorgularında birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatip Esen ile Arda Özdoğan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sattıkları iş yerinden alınıp Meryem G.’ye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

