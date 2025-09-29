Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

        Otomobilin torpido gözü ve bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 1980 uyuşturucu hap bulan ekipler, A.S. (41) ile A.Y'yi (30) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
        Otomobil, sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil, sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Arsaya bırakılan plastik kasalar yandı
        Arsaya bırakılan plastik kasalar yandı
        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Adana'da enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da enerji tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, tarımsal üretim alanlarını gezdi
        Adana Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, tarımsal üretim alanlarını gezdi