Adana'da 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Otomobilin torpido gözü ve bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 1980 uyuşturucu hap bulan ekipler, A.S. (41) ile A.Y'yi (30) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

