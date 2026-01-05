Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 02:19 Güncelleme: 05.01.2026 - 02:19
        Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında, plakası belirtilmeyen tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bahri Seriner'in öldüğünü belirledi.

        Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

