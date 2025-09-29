Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:48
        Güzelyalı Mahallesi 77129 Sokak'ta 25 Eylül'de motosikletli 2 zanlı, yürüyüş yapan Meryem G'nin yanına yaklaştı.

        Sürücünün arkasındaki zanlı, kadının elindeki cep telefonunu alıp diğer şüpheliyle olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Hatip E. (25) ile Arda Ö. (19) olduğunu belirledi.

        Zanlıları gözaltına alan ekipler, çalınan cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Motosikleti kullandığı iddia edilen Hatip E. ile telefonu çaldığı öne sürülen Arda Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Meryem G'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

