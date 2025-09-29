Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.09.2025 - 09:41
        Serinevler Mahallesi'nde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla 26 Haziran'da tutuklanan Y.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince fiziki takibe alınan Y.A'nın, 3918 Sokak'ta buluştuğu H.T'ye 9,75 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı belirtildi.

        Sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı, benzer suçtan da sabıkalı olduğu iddianamede anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A.'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

