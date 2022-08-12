Kozan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

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ADANA (AA) - Kozan Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı kapsamında aşevinde 3 bin kişilik aşure hazırlandı.

Aşureler, Hoşkadem, Büyük ve Hoca Ahmet Yesevi camilerinin önüne kurulan stantlarda vatandaşlara ikram edildi.

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