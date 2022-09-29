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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana, Mersin ve Hatay'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

AA

Adana, Mersin ve Hatay'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Kozan ilçesinde Atatürk İlkokulu önünde gerçekleşen etkinliğe, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında protokol üyeleri ve öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçti ve yaya geçidini kırmızıya boyadı.

- Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ve öğrenciler trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla yaya geçidini kırmızıya boyadı. Sürücülere uyarıların bulunulduğu el broşürlerinin dağıtıldığı etkinlikte, yaya geçidinin bulunduğu kavşaklar, okul önleri gibi yerlerde geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu vurgulandı.

Erdemli ilçesinde de Merkez Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi. Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Garnizon ve Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Tetikoğlu, etkinlikte, hedeflerinin trafikte kazalarında, can ve mal kayıplarını en aza indirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Mut ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Batuhan Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hikmet Kırmızıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Cemil Yılan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda Mut Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Alaettin Vural öğrencilere trafik kuralları ve yaya geçitlerinde dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Silifke ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. Gazipaşa İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkati çekti.

- Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi. Hassa Kaymakamı Osman Acar ile Hürriyet Caddesi'nde Dervişpaşa Ortaokulu öğrencileri, etkinlikte yaya geçidinden geçti, araç sürücülerine broşür dağıttı.

Yayladağı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Yayladağı Anadolu Lisesi önündeki etkinlikte de öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve "yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı dövizlerle yaya yolundan karşıya geçti. Etkinliğe katılan Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ile İlçe Emniyet Amiri Barış Bedir öğrencilerle sürücülere broşür dağıttı.

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