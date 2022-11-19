Oyuncu Binnur Kaya'nın babasının cenazesi Adana'da defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mustafa Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Mustafa Kaya için merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar, Mustafa Kaya'nın kızı, dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'ya başsağlığı diledi ve teskin etti.

Kaya'nın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.

Oyuncu Özgür Çevik de cenaze törenine katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.