Adana'da "Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi" açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da, Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi törenle hizmete açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kışla Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, son yıllarda eğitime ayrılan kaynağın yükseldiğini belirtti.

Merkezin öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını aktaran Elban, "Buraların sadece klasik bir bilim merkezi olmasını istemiyoruz. Mutlaka kodlama merkezine dönüştürülmesini istiyoruz. Vereceğimiz eğitimler, okullarda vereceğimiz temel eğitimin üzerindeki daha üst eğitimler olacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da merkezin, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini kullanmaları fırsatını sunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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