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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da "Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi" açıldı

AA

Adana'da "Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi" açıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi törenle hizmete açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kışla Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, son yıllarda eğitime ayrılan kaynağın yükseldiğini belirtti.

Merkezin öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını aktaran Elban, "Buraların sadece klasik bir bilim merkezi olmasını istemiyoruz. Mutlaka kodlama merkezine dönüştürülmesini istiyoruz. Vereceğimiz eğitimler, okullarda vereceğimiz temel eğitimin üzerindeki daha üst eğitimler olacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da merkezin, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini kullanmaları fırsatını sunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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