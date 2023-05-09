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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı:

ADANA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak." dedi.

Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Adana'da bugün cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenledikleri mitingin çok kalabalık ve coşkulu geçtiğini aktaran Akşener, Millet İttifakı'nın vatandaşa güven verdiğini belirtti.

Akşener, partilerinin "merkezde" bulunduğunu vurgulayarak, mitinglerde de "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" dediği zaman alkış oranının yüksek olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçimi kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasıyla masaya döndüğü anımsatılan Akşener, "Her ikisinin de çalışmasının sonuçları müthiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına her iki arkadaşımızı koşu partneri yaptık. Çok faydalı oldu, müthiş." dedi.

Akşener, altılı masadan kalkmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Benim teklifim kayda değer bulunmadı. Fakat sonra bir düşünme süreci... Müzakere böyle bir şey zaten. Ben gittim partide arkadaşlarla bir araya geldik. Görüştük. Bilerek her kelimesini kendi yazdığım bir sert konuşma yaptım çünkü Türkiye'de siyaset şöyle algılandı hep 'tavşana kaç tazıya tut' şeklinde. 'Acaba Meral Akşener'in kendine bir talebi mi, ekstra bir şey mi var? İşte onunla mı anlaştı, bununla mı bilmem ne oldu. Daha cesaret edemez geri döner. Yani hele bir duralım' gibi. Ben o zaman demiştim 'Ben yerimde duruyorum, masa gitti'. Dolayısıyla çok sert, doğrudur, çok sert ve her kelimesini kendim yazdığım bir konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer 'Buyur kardeşim ne yapacağız?' dendi. Bu da müzakere."

- "Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum"

Akşener, masadan kalktığı süreci seçim sonucuna etkisinin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Şu anki durum harika. Nasıl çalıştığımı görüyorsunuz. Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun harama el uzatmayan ve kul hakkı yemeyen bir insan olduğunu dile getiren Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı konusunda en ufak bir problem yaşamayacak." diye konuştu.

Partilerinin oy oranının 2018'deki seçimin üstünde olduğunu ifade eden Akşener, "Yüzde 7'lere düştüler, bilmem neler falan denmişti. Şimdi onu 4 gün sonra göreceğiz. Büyük sürpriz bekliyorum. Samimi söyleyeyim." şeklinde konuştu.

Akşener, "HDP ve TİP aynı zamanda bir ittifakın parçası. Kemal Bey'e desteklerini açıkladılar. Bundan memnun musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu ittifakın Kemal Bey'i destekliyor olmasının bizim açımızdan bir sakıncası yok çünkü bu desteği veren partilerin sözcüleri şunu açıkladı; 'Bir pazarlık yapmadık. Bir talebimiz yok. Herhangi bir şart, koşul ileri sürmedik. Birinci önceliğimiz partili cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçişe dair bir gayret olsun. Burada katkımız olsun'. Yani bakanlık yok. Efendim bürokrasi yok. Öcalan'ın serbest bırakılması yok. Bilmem kimin ne yapılması yok."

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam etmek istemesiyle ilgili bir düşüncesi olması durumunda ne yapacağına ilişkin soruya, "Diyemez, demez. Kemal Bey'in vicdanı ona el vermez." cevabını verdi.

Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bakanlıkların paylaşımıyla ilgili şunları kaydetti:

"Her siyasi partinin bakanları olacak. Bu seçim sonucuna göre. Şimdi tabii tek parti dönemi her şeyi unutturdu. 14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile oturacağız. Bu devletin olmazsa olmaz 8 bakanlığı vardır. Dışişleri Bakanlığının karşılığı Milli Savunma Bakanlığıdır, İçişleri Bakanlığının karşılığı Adalet Bakanlığıdır, Maliye Bakanlığının karşılığı Hazine Bakanlığıdır, Milli Eğitim Bakanlığının karşılığı Sağlık Bakanlığıdır. Bütün bunlarda aldığınız milletvekili sayısıyla eş değer olarak görev dağılımı yapılır. 6 siyasi partiye zaten başlangıçta dendi ki 'Genel başkanlar zaten cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz ve her şeye de bir bakanlık olabilir' dendi. Sonrası logosuyla giren iki siyasi partinin sayısına göre. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı."​​​​​​

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