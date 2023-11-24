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        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 03:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 03:08
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        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  
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        ADANA´daseyirhalindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra sulama kanalının bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Kazada 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi´nde meydana geldi. Özgür Ö. yönetimindeki 01 VJ 299 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı´nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda yürüyen Furkan T. ile Mustafa Ü.´ye çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarında bulunan sulama kanalının demir bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Özgür Ö, yolcu konumundaki Mehmet Erman Ö. ile yayalar Furkan T. ve Mustafa Ü. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanı Özgür Ö. ile Furkan T., Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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