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        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı

        Adana'da bu yıl 5. kez organize edilen Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:45
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        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı
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        Adana'da bu yıl 5. kez organize edilen Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, fuarın güzel geçmesini diledi.

        Sektörde kullanılan makinelerle ilgili bilgi veren Köşger, "Sektörde kullanılan makinelerin yüzde 60'ının Adana'da üretiliyor olması sevinç verici bir durum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da her fuarın, yapıldığı kente zenginlik verdiğini ifade etti.

        Sektörün önemine değinen Karalar, "Bu sektör, yüzyılın sektörü. Bu güzellik ve estetik sektörünün çok ciddi geleceği var. İnanıyorum ki giderek insanlar özellikle kadınlarımız hem kendi kazandıkları paranın hem de kocalarının kazandığı paranın bir bölümünü güzelliklerine harcayacaklar." diye konuştu.

        Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk de sektörün canlanması ve fuarın hareketli geçmesi adına ülkenin her yanından gelecek sektör temsilcilerini misafir edeceklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Köşger, Belediye Başkanı Karalar, oda ve borsa başkanları ile davetlilerin katılımıyla fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Fuar, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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