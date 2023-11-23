Adana'da yangında mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yatağa bağımlı yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan dairede mahsur kalan yatağa bağımlı bir kadını sırtında taşıyarak evden çıkardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.