Adana'da avukatlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekti Adana'da bazı avukatlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adana'da bazı avukatlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Avukatlar Salonu'nda bir araya geldi.

Katılımcılar adına açıklama yapan avukat Deniz Eylem Coşkun Durmuş, kadına karşı şiddetin son bulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadın haklarının kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olduklarını belirten Durmuş, bu konuda mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.