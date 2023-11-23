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        Adana'da avukatlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekti

        Adana'da bazı avukatlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:14
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        Adana'da avukatlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekti
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        Adana'da bazı avukatlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Avukatlar Salonu'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar adına açıklama yapan avukat Deniz Eylem Coşkun Durmuş, kadına karşı şiddetin son bulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kadın haklarının kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olduklarını belirten Durmuş, bu konuda mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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