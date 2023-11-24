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        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin önce 2 yayaya, ardından bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 04:14 Güncelleme: 24.11.2023 - 04:31
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        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin önce 2 yayaya, ardından bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ö.Ö. idaresindeki 01 VJ 299 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, önce kaldırımda yürüyen F.T. ve M.Ü'ye, ardından sulama kanalının bariyerlerine çarptı.

        Kazada F.T. ve M.Ü, sürücü Ö.Ö. ile aynı araçtaki M.E.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumları ağır olan Ö.Ö. ve F.T. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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