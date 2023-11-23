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        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:49
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        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ikamette çıkan tartışma sonrasında sanığın babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık D.Ö. uyuşturucu kullandığını belirterek, "Psikolojik sorunlar yaşıyordum. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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